Halloween, Miramax acquista i diritti della saga: farà il Michael Myers Cinematic Universe

Le dichiarazioni di John Carpenter sul futuro di Halloween sono state a dir poco profetiche: in queste ore, infatti, è arrivata la notizia ufficiale che Miramax ha vinto la guerra per i diritti di Halloween, e ha promesso tutta una serie di importanti novità in arrivo.

Come segnalato da Deadline, infatti, Miramax Television è emersa vittoriosa nella gara a tre che l'ha vista contrapposta a Blumhouse Productions e A24 per i diritti televisivi del franchise horror di Halloween: l'accordo con Trancas International Films consentirà a Miramax di sviluppare e coprodurre una serie TV basata sulla proprietà intellettuale, compreso un accordo di first-look su altri progetti televisivi per il mercato internazionale. Inoltre, è stato reso noto che Miramax e Trancas immaginano che la nuova serie tv di Halloween darà il via ad un universo cinematografico che abbraccerà sia la tv che il cinema, con titoli per il piccolo e per il grande schermo.

Marc Helwig, responsabile della TV globale di Miramax, supervisionerà il nuovo franchise insieme al capo di Trancas Malek Akkan, figlio del defunto Moustapha Akkad, che ha lavorato a diversi film della serie di Halloween: "Non potremmo essere più entusiasti di questo reboot di Halloween per la televisione", ha detto Helwig in un comunicato stampa. “Siamo entusiasti di espandere la nostra lunga e proficua partnership con Trancas e il brillante Malek Akkad introducendo questo franchise iconico a una nuova forma di narrazione e a una nuova generazione di fan”.

In questi anni, Miramax e Trancas hanno contribuito a coprodurre la trilogia di successo di Halloween, sviluppata dal regista David Gordon Green per Blumhouse, con i film usciti nel 2018, nel 2021 e nel 2022.