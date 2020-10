Halloween, i migliori villain di tutti i tempi in un nuovo video ufficiale Warner Bros.!

Warner Bros. ha realizzato un bellissimo video che racchiude le icone horror della major, richiamate dai film che fanno parte della loro scuderia. Tra i personaggi iconici troviamo Freddy Krueger di Nightmare - Dal profondo della notte, David di Ragazzi perduti, Pennywise di IT, Leatherface dal remake di Non aprite quella porta.

Senza dimenticare Beetlejuice, Jack Torrance di Shining, il Diavolo ne L'esorcista e The Conjuring, oltre ad altri titoli come The Nun e Annabelle.

Mettere insieme tutti questi personaggi dimostra quanto sia profonda la galleria di villain della Warner Bros.



Tuttavia le esclusioni eccellenti non mancano, da Final Destination alla trilogia di Blade, fino a Critters, oltre a film come Se7en e La vendetta di Halloween di cui detengono i diritti.

LionsGate è senza dubbio una valida concorrenza, visto che può contare su Saw, La casa dei 1000 corpi, La casa del diavolo, The Blair Witch Project, American Psycho, The Descent, San Valentino di sangue in 3D, Quella casa nel bosco e Scary Stories To Tell in The Dark.

E ovviamente Universal Pictures. Che possiede una scuderia ben fornita, da Frankenstein a Dracula, dall'Uomo Invisibile al Mostro della Laguna Nera fino a Wolf Man. Senza contare molti dei sequel di Halloween, La cosa di John Carpenter, gli horror di Sam Raimi e diversi titoli contemporanei come The Purge e Ouija.



UPDATE: Purtroppo al momento il video è stato oscurato e non è disponibile alla visione sul territorio italiano.