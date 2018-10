Halloween: i migliori film Horror Warner Bros con portachiavi Pop su Amazon

Halloween da incubo con il ritorno di quattro classici horror targati Warner Bros Entertainment, disponibili in DVD e Blu-Ray dal 17 ottobre in un bundle esclusivo contenente film (in DVD o Blu-Ray) e portachiavi Funko Pop!

Sei cofanetti ricchi di contenuti speciali che vi faranno scoprire come nasce un cult attraverso le interviste al cast e ai registi... Gremlins, Shining, Nightmare Dal Profondo della Notte ed It saranno disponibili in Blu-Ray con un esclusivo portachiavi da collezione della Funko Pop, per portare sempre con voi quattro tra i personaggi preferiti di sempre: Gizmo, Jack Torrance, Freddy Krueger e Pennywise. La terrificante storia della bambola Annabelle e le indagini sul paranormale dei coniugi Warren sono invece racchiuse nel cofanetto The Conjuring Universe, disponibile in DVD e Blu Ray sempre dal 17 ottobre.

Di seguito i link per l'acquisto su Amazon.it e le informazioni tecniche diffuse da Warner:

Gremlins (Blu-Ray a 19.99 euro)

Durata: 106 min

Video: 1080p High Definition 16x9 1.85:1

Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Inglese 2.0, Tedesco 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 1.0, Dolby TrueHD: Inglese 5.1

Sottotitoli: Italiano, Filandese, Olandese, Danese, Francese, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Contenuti Speciali: Oltre 10 minuti di scene inedite; Dietro le quinte; Commenti: #1 Il Regista Joe Dante e gli attori Phoebe Cates, Zach Gilligan, Dick Miller e Howie Mandel; #2 Il regista Joe Dante, il produttore Michael Finnell e l’ideatore degli effetti speciali Chris Walas; Galleria Fotografica; Trailer

IT (Blu-Ray a 19.99 euro)

Durata: 134 min

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese

Sottotitoli non udenti: Italiano, Inglese

Contenuti Speciali: Pennywise Lives! Scopri come Bill Skarsgård si è preparato ad interpretare l’originale creatura conosciuta come Pennywise il Clown Danzante; The Losers’ Club Vieni a conoscere i giovani protagonisti di IT durante le riprese del film; Author of Fear Stephen King rivela le origini del suo romanzo best-seller, la natura delle paure dell’infanzia e come ha creato il suo mostro più famoso, Pennywise; Scene Eliminate Undici scene eliminate del film

Nightmare Dal Profondo della Notte (Blu-Ray a 19.99 euro)

Durata: 91 min

Video: 1080p High Definition 16x9 1.85:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 1.0, Inglese 1.0, Francese 1.0, Tedesco 1.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 7.1

Sottotitoli: Italiano, Cinese, Olandese, Francese, Greco, Spagnolo

Contenuti Speciali: Dietro la storia Puoi scoprire le sequenze inedite e i segreti della realizzazione di Nightmare utilizzando i video della sezione dentro la storia, mentre guardi il film! 2 Commenti: Il regista Wes Craven, gli attori Heather Langenkamp e John Saxon e il direttore della fotografia Jacques Haitkin; Wes Craven, gli attori Robert Englund, Heather Langenkamp e Ronee Blakley, il produttore Robert Shaye e il co-produttore Sara Risher; Finali alternativi; 3 documentari: La casa che Freddy ha costruito: l’eredità dell’horror della New Line; Non riuscire più ad addormentarvi: il making of di Nightmare; Paure notturne: le origini degli incubi di Wes Craven; Quiz interattivo sul film, il cast, i tecnici e altro!

Shining (Blu-Ray a 19.99 euro)

Durata: 119 min ca.

Video: 1080p High Definition 16x9 1.85:1

Audio PCM: English 5.1, Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Portoghese brasiliano, Olandese, Finlandese, Danese, Norvegese, Svedese, Cinese, Giapponese, Coreano

Contenuti speciali: Commento dell’operatore e inventore della Steadicam Garrett Brown e dello storico John Baxter; Documentario di Vivian Kubrick The Making of the Shining con commento opzionale; 3 nuovi contenuti speciali: View from Overlook Hotel: la creazione di un mondo terribile; Il potere delle immagini nel cinema di Stanley Kubrick; Wendy Carlos, compositore; Trailer.

The Conjuring Universe (Blu-Ray a 24.99 euro, DVD a 19.99 euro)

The Conjuring L'Evocazione

Durata: 111 min. circa

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Thai 5.1, Ceco 5.1, Russo 5.1, Polacco 5.1, Turco 2.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Cinese, Coreano, Portoghese, Spagnolo, Thai, Ebraico, Romeno, Turco, Greco, Ceco, Russo, Polacco, Arabo. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali: The conjuring: Face-to-Face with Terror; A life in Demonology; Scaring the ‘@$%’ Out of You

The Conjuring 2 Il Caso Enfield

Durata: 135 min

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Italiano, Spagnolo, Greco, Svedese, Finlandese, Norvegese, Danese, Islandese. Non udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali: The Enfield Poltergeist: Living the Horror; The Conjuring 2: Hollywood’s Haunted Stage; Creating Cook Man; Dietro le quinte; Sounds of Scary; Scene Eliminate.

Annabelle

Durata: 98 min

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Spagnolo 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Spagnolo, Francese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Olandese, Svedese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: The Curse of Annabelle; Bloody Tears of Possession; Dolls of the Demon; A Demonic Process; Scene Eliminate.

Annabelle 2 Creation

Durata: 109 min

Lingue: DTS Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1. Dolby Atmos TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Olandese, Finlandese, Greco, Islandese, Norvegese, Spagnolo, Danese, Francese, Svedese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali: The Conjuring Universe; Horror Shorts: Attic Panic e Coffer; Scene Eliminate; Commento del regista.