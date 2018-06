Halloween: Michael Myers torna a spargere terrore nel primo trailer ufficiale!

L'assassino Michael Myers torna a disturbare la quiete della Laurie Strode interpretata da Jamie Lee Curtis in questo primo traile di Halloween. Date un'occhiata!

In questo sequel l'eroina della prima pellicola, Laurie Strode, interpretata dall'iconica Jamie Lee Curtis, dovrà tornare a vedersela con il micidiale e terrificante assassino Michael Myers, e non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata, dal momento che nel trailer ufficiale, appena rilasciato da Universal Pictures, lei è pronta con il fucile!

Del resto la donna non deve proteggere solo la sua incolumità, ma anche quella della figlia e della nipote, visto che il fuggitivo Myers sembra ancora voler concludere quanto iniziato quarant'anni prima, nel 1978!

Date un'occhiata al trailer di Halloween in italiano e in lingua originale e diteci cosa ne pensate nei commenti. La pellicola arriva in sala ad ottobre!