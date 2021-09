Halloween, Michael Myers incrocerà Freddy o Jason? La risposta del produttore

Nonostante il passato non abbia riservato capolavori, come dimostra il flop di critica di Freddy vs Jason o Alien vs Predator, i crossover horror affascinano da sempre i fan. Sinora Michael Myers non ha partecipato a nessuno di questi 'incroci' ma sono molti gli appassionati che vorrebbero vederlo affrontare un altro famoso killer.

Intervistato da CBR, il Senior Vice President di Trancas International Films, Ryan Freimann, tra i produttori di Halloween, ha risposto a tale quesito:"Ci siamo sempre imbattuti in questo, perché vorresti sempre avere Freddy e Jason e poi Leatherface, che si è insinuato lì sul Monte Rushmore di quei ragazzi. Mi piace ancora pensare che Michael sia il primo, sia il migliore e penso che ognuno abbia il suo appeal. Freddy ha sicuramente la sua idiozia ed è interessante. Non sono mai stato davvero un fan di Jason ma trovo merito in tutti loro. Collaboriamo con Universal nei loro parchi dell'orrore sui Titans of Terror dove sono rappresentati tutti e quattro ma cerchiamo di tenerli davvero soli quindi non credo che in futuro vedrete un Michael contro Jason o un Michael contro Freddy" ha ammesso.



In passato si parlò di un progetto crossover voluto da Dimension dopo il successo commerciale di Freddy vs Jason, con Halloween e Hellraiser.

Tutto venne accantonato, perché Clive Barker sostenne che il crossover tra i due universi era fuori luogo. Il cinema è pieno zeppo di film dell'orrore; ecco secondo la scienza quali sono i film horror più spaventosi.

A quanto pare Michael Myers non è destinato ad incrociare altre leggende del genere ma chissà che in futuro non cambino le cose.

Nel frattempo Michael Myers ha partecipato al compleanno di una bambina; il video è diventato virale sui social nei giorni scorsi.