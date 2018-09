Halloween, la leggenda di Michael Myers nel nuovo trailer ufficiale del sequel

La Universal Pictures e la Blumhouse Productions hanno rilasciato quest'oggi online un nuovo trailer ufficiale per l'attesissimo Halloween, sequel del capolavoro horror del 1978 di John Carpenter scritto e diretto da David Gordon Green (Stronger, Joe) che vede anche il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode.

Halloween sarà un sequel diretto dell'originale e ignorerà i nove sequel realizzati negli scorsi anni. Laurie Strode è ora una nonna che si sta allenando da tutta la vita in attesa del ritorno di Michael Myers. Dopo che lo psicopatico riuscirà a fuggire dal manicomio in cui è rinchiuso, Laurie dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua famiglia e uccidere Myers una volta per tutte.



John Carpenter firmerà la colonna sonora del film. Come gli appassionati sapranno benissimo, oltre che regista e sceneggiatore, Carpenter ha anche spesso e volentieri composto di proprio pugno le colonne sonore di diversi suoi progetti, implementando attraverso il suo stile l'uso del synth per aumentare l'effetto di tensione e suspance. E ad oggi, il suo tema di Halloween è considerato ancora uno dei più iconici nel panorama del cinema horror, anche se ha confessato che per crearlo ha impiegato appena un'ora di tempo.



Scritto a quattro mani da Gordon Green e Danny McBride e prodotto da Blumhouse, Halloween vedrà nel cast Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton, Virginia Gardner e Nick Castle, quest'ultimo nei panni dell'assassino Michael Myers.