Halloween Kills, un nuovo video ci porta dietro le quinte della scena più brutale

Halloween Kill è al cinema dal 21 ottobre, giusto in tempo per la festa più spaventosa dell’anno. Il film mostra una scena davvero spietata e ora l’attore interprete di Michael Myers ha postato un video dietro le quinte che ci mostra com'è stata preparata.

In Halloween Kills vediamo Myers falciare un gruppo di vigili del fuoco in maniera davvero brutale, creando probabilmente uno degli scontri più violenti mai visti nell'intero franchise. James Jude Courtney, che interpreta l'assassino mascherato nel film, ha postato su Twitter un video dietro le quinte che ci mostra come è stata coreografata la sequenza, dando al pubblico un nuovo apprezzamento per la scena. "Congratulazioni al coordinatore degli stunt Airon Armstrong e il suo equipaggio follemente talentuoso e professionale!" ha scritto Courtney nel video che trovate in calce alla notizia.



Nel film, la sequenza dura più minuti, con l'azione rallentata e più angolazioni utilizzate per catturare l'intero calvario dei poveretti dall'inizio alla fine. Il video di Courtney, tuttavia, suddivide tutta l'azione nella sequenza in soli 20 secondi, evidenziando l'impatto che il montaggio e le molteplici angolazioni possono avere su una coreografia così intensa. Non perdetevi la nostra recensione di Halloween Kills, il regista David Gordon Green ha già confermato che il prossimo Halloween Ends arriverà nel 2022, e farà un salto in avanti di circa quattro anni.



Vi lasciamo con la spiegazione del finale di Halloween Kills e quella citazione di Psycho in attesa del prossimo capitolo!