Halloween Kills potrebbe uscire in streaming, John Carpenter: 'I cinema sono morti'

Avremmo dovuto vederlo nelle sale lo scorso ottobre, ma causa COVID non è stato possibile, e non è detto che lo sia in futuro. Sarà dunque lo streaming il mezzo di distribuzione di Halloween Kills? Ecco che ne pensa John Carpenter.

Al momento, il nuovo capitolo del franchise di Halloween, Halloween Kills, diretto da David Gordon Green, è programmato per ottobre 2021, ovvero arriverà con un anno di ritardo rispetto all'uscita originaria. Ma ce la farà davvero ad arrivarci?

È sicuramente presto per dirlo, e nessuno qui vuole essere così pessimista da dire di no, tranne forse lo storico regista, sceneggiatore e produttore della saga, John Carpenter, che ai microfoni di NME si presta a dire la sua su quella che potrebbe essere la peggiore (ma probabilmente inevitabile) delle ipotesi: la release in streaming.

"Certo. Halloween potrebbe essere distribuito un quel modo perché i cinema sono morti. È semplicemente la realtà di adesso. Ed è una tragedia, ma è la verità. Dobbiamo affrontarla" ammette, pur continuando a tenere viva la speranza "Lo studio ci ha contattati, a me e David, e ci hanno chiesto di rimandare di un anno l'uscita nella speranza che le cose migliorino. Quindi speriamo ancora che le cose migliorino".

Vedremo dunque come si evolverà la situazione, e quale sarà la decisione di Universal Pictures e Blumhouse.