Halloween Kills per la prima volta in tv: come e quando vederlo in onda e in streaming

Mentre la saga di Halloween si prepara al reboot con Miramax, il terzo e ultimo capitolo della trilogia targata Blumhouse Halloween Ends arriva per la prima volta in tv, giusto in tempo per festeggiare Halloween 2023.

Il debutto del film coinciderà con la sera più paurosa dell’anno, dato che Halloween Ends sarà su in onda su Sky Cinema martedì 31 ottobre alle 21.15. Inoltre, il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand, mentre su Sky sarà possibile riprodurlo on demand anche in qualità 4K.

Uno dei franchise horror più acclamati e venerati della storia del cinema raggiunge la sua terrificante conclusione quando Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) affronta per l'ultima volta l'incarnazione del male, Michael Myers: in Halloween Ends Michael non si vede da quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills, Laurie vive con sua nipote Allyson (Andi Matichak) e ha scelto di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e abbracciare la vita. Quando un giovane viene accusato di aver ucciso il ragazzo a cui faceva da babysitter, si innesca una cascata di violenza e terrore con uno scontro finale tra Laurie e Michael diverso da qualsiasi altro mai mostrato sullo schermo, e solo uno di loro sopravviverà.

Diretto da David Gordon Green, il film vede il ritorno dell’icona Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, per affrontare per l'ultima volta, dopo 44 anni dalla nascita del franchise, l'incarnazione del male Michael Myers. Nel cast anche Andi Matichak nel ruolo della nipote Allison, e Rohan Campbell, che interpreta Corey Cunningham.

