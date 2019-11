Halloween Kills: terminate le riprese e nuova immagine di Anthony Michael Hall

Come confermato dallo stesso account ufficiale della produzione, le riprese di Halloween Kills si sono ufficialmente concluse e probabilmente entreranno nel vivo quelle del nuovissimo sequel Halloween Ends a breve.

Nel confermare la fine delle riprese di Halloween Kills, l'account Twitter della pellicola, ha diffuso anche una nuova immagine dal set che ritrae il personaggio di Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle, nonché Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace di ritorno dal film originale del 1978; Tommy Doyle era invece uno dei personaggi principali di Halloween: The Curse of Michael Myers. Attualmente non è ancora chiaro come questi vecchi personaggi si inseriranno nella nuova linea narrativa cominciata con l'Halloween del 2018, vero e proprio sequel/remake dell'Halloween originale di John Carpenter.

Qualche giorno fa, giusto in tempo per Halloween, era stato diffuso un video dietro le quinte della produzione del film: nel footage vediamo il ritorno della Curtis nei panni di Laurie Strode e Judy Greer in quelli della figlia, Karen, oltre che la figura di profilo di Michael Myers.

Halloween Kills ha una data d'uscita fissata al 16 ottobre 2020, mentre il suo seguito Halloween Ends, ovvero il quarto capitolo dell'ora saga canonica che concluderà le vicende di Michael e Laurie, debutterà invece il 15 ottobre 2021. Entrambi i film saranno girati back-to-back da David Gordon Green, con Carpenter che tornerà a comporre la colonna sonora.

La nuova saga nata nel 2018 con Halloween ignora tutti i film precedenti del franchise ad eccezione di quello originale scritto e diretto da John Carpenter nel 1978, dal quale torneranno diversi attori come Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace e Nancy Stephens in quelli di Marion Chambers, mentre Lonnie Elam (il giovane bullo del film originale) sarà interpretato in versione adulta da Robert Longstreet.

Che ve ne pare di queste prime immagini del sequel? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.