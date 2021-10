Halloween Kills: spiegazione della citazione finale a Psycho di Alfred Hitchcock

Halloween Kills presenta un'astuta citazione a Psycho, il classico thriller horror del 1960 diretto da Alfred Hitchcock e con protagonisti Janet Leight ed Anthony Perkins: se non lo avete notato, vi spieghiamo dove trovare questo 'simpatico' easter-egg.

La citazione a Psycho architettata da David Gordon Green arriva proprio alla fine di Halloween Kills, quanto la morte di Karen imita l'iconica uccisione di Marion Crane nel film di Hitchcock: mentre Karen si trova dentro la casa di Michael Myers e guarda fuori dalla sua finestra, il serial killer appare improvvisamente brandendo il suo iconico coltello. La sequenza è chiaramente un omaggio a Psycho, con la cinepresa che non mostra il coltello che perfora la pelle ma si concentra sulle urla di Karen mentre cerca di bloccare i suoi colpi, esattamente come accadeva alla Marion Crane di Janet Leight durante la leggendaria scena della doccia. Inoltre, la scena mostra anche Karen mentre scivola lentamente lungo il muro della casa di Michael, proprio come Marion scivolava lungo la parete della doccia nel film di Alfred Hitchock. A confermare l'intenzionalità della decisione il montaggio rapido, simile a quello utilizzato da Psycho, che dà alla morte di Karen un tocco molto diverso rispetto alle altre uccisioni di Halloween Kills.

La citazione, comunque, non dovrebbe sorprendere: per chi non lo sapesse, la star principale della saga di Halloween, Jamie Lee Curtis, è infatti la figlia di Janet Leigh, una delle prime "Scream Queens" della storia del cinema: nel corso degli anni, i film di Halloween e in particolare la Curtis si sono divertiti a rendere omaggio al famoso ruolo di Janet Leigh, e la stessa attrice di Psycho è apparsa nel franchise di Michael Myers tramite un cameo in Halloween H20 al fianco di sua figlia.

