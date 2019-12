Halloween Kills: secondo Robert Longstreet sarà il film più 'sporco' della saga

Lo scorso anno il nuovo reboot/sequel di Halloween firmato da David Gordon Green ha rinvigorito un franchise che dopo le versioni di Rob Zombie sembrava sulla strada della conclusione definitiva, avendo detto tutto ciò che poteva sul suo conto. Adesso, invece, con altri due sequel in cantiere, l'interesse è più vivo che mai.

La pensa così anche l'attore Robert Longstreet, il quale ha recentemente definito il prossimo Halloween Kills come il più "sporco" dell'intera saga, iniziata nel 1978 con Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter. Dalle pagine di Bloody Flicks, l'attore ha infatti potuto accennare solo pochi dettagli sul nuovo film di Gordon Green in arrivo: "Non credo di poter rivelare nulla su Halloween Kills eccetto che potrebbe rivelarsi come il capitolo più sporco della saga. Ha al suo interno alcune scene davvero terrificanti".

Longstreet nel film interpreta Lonnie Elam, personaggio introdotto nel primo e classico film di Halloween, dove era il bullo del giovane Tommy Wallace, il piccolo a cui la Laurie di Jamie Lee Curtis faceva da babysitter durante quella fatale notte di Halloween.

Come già annunciato in precedenza, le riprese di Halloween Kills si sono ufficialmente concluse e probabilmente entreranno nel vivo quelle del successivo sequel Halloween Ends a breve. Nel confermare la fine delle riprese di Halloween Kills, l'account Twitter della pellicola, aveva diffuso anche una nuova immagine dal set che ritraeva il personaggio di Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle, nonché Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace di ritorno dal film originale del 1978; Tommy Doyle era invece uno dei personaggi principali di Halloween: The Curse of Michael Myers. Attualmente non è ancora chiaro come questi vecchi personaggi si inseriranno nella nuova linea narrativa cominciata con l'Halloween del 2018, vero e proprio sequel/remake dell'Halloween originale di John Carpenter.

La nuova saga iniziata nel 2018 con Halloween ignora tutti i film precedenti del franchise ad eccezione di quello originale scritto e diretto da John Carpenter nel 1978.

Halloween Kills ha una data d'uscita fissata al 16 ottobre 2020; Halloween Ends arriverà invece l'anno successivo, il 15 ottobre 2021.