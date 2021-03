Halloween Kills, tutto quello che sappiamo sul sequel in arrivo nel 2021

Questa sera su Italia 1 va in onda Halloween, rilancio del franchise ad opera di David Gordon Green uscito nel 2018 nonché seguito diretto del primo, storico capitolo firmato da John Carpenter. Per l'occasione, scopriamo insieme tutti i dettagli sul suo atteso sequel, Halloween Kills.

Annunciato ufficialmente nel 2019 insieme al quarto e ultimo capitolo della saga (Halloween Ends), Halloween Kills riprenderà dagli eventi della pellicola del 2018 e vedrà il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, Judy Greeg in quelli della figlia Karen Nelson e Andi Matichak nel ruolo della nipote Allyson Nelson. Nick Castle e James Jude indosseranno ancora una volta la maschera di Michael Myers, ma sempre sul fronte del cast sono state anticipate diverse "novità".

Per la gioia dei fan di Halloween, infatti, Nancy Stephens riprenderà i panni di Marion Chambers, l'ex assistente del Dr. Loomis già apparso in Halloween - La notte delle streghe, Halloween 2 e Halloween - 20 anni dopo. Nel nuovo capitolo rivedremo inoltre Ligh Brackett, lo sceriffo del film originale interpretato da Charles Cyphers, mentre Kyle Richards tornerà nel ruolo di Lindsey Wallace, uno dei bambini a cui Laurie fa da babysitter durante la prima incursione di Michael.

Altro grande ritorno è quello di John Carpenter alla colonna sonora. Proprio in questi giorni, il maestro dell'horror ha lodato il lavoro di Gordon Green definendo Halloween Kills lo "slasher definitivo", e anticipando che si tratta di un film "che parla delle paure della comunità, della paranoia, della disinformazione e del panico della folla. A mio avviso, è un grande film di genere popcorn movie e non ha grandi dichiarazioni da fare, ma è interessante come tutto trovi un suo posto e si sistemi a dovere nella trama."

I dettagli principali sulla trama non sono ancora stati rivelati, tuttavia la Curtis ha anticipato che Halloween Kills affronterà il modo in cui una tragedia "affligge un'intera comunità" e che i personaggi agiranno come "un gruppo ribollente di persone che si muovo attraverso la storia come un grande gruppo arrabbiato." Grazie ad un'immagine ufficiale di Michael, inoltre, sappiamo che il sequel mostrerà la fuga del killer dopo l'incendio del capitolo precedente.

Vi ricordiamo che l'uscita di Halloween Kills è fissata al 15 ottobre 2021, mentre il debutto di Halloween Ends è previsto per l'anno successivo al 14 ottobre 2022.