Halloween Kills, quando vedremo il primo trailer? Ce lo dice Jason Blum

Durante una lunga e interessante intervista con Entertainment Weekly per promuovere il nuovo film della Blumhouse Productions, You Should Have Left, Jason Blum ha anche avuto modo di parlare dell'annunciato e attesissimo Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia prosieguo del franchise horror diretto da David Gordon Green.

Soprattutto, quando gli è stato chiesto a che punto fosse il montaggio di un prima trailer ufficiale, Blum ha risposto: "Stiamo cercando di far uscire il trailer di Halloween Kills il prima possibile, e il film entro la fine dell'anno. Questo è il nostro piano ma anche la nostra speranza e il nostro sogno. Vedremo". Con un'uscita prevista per il prossimo ottobre 2020, la nostra, di speranza, è dunque quella di vedere il trailer almeno entro metà luglio.



EW ha anche chiesto al produttore di anticipare qualcosa sul film, ma Blum è stato categorico nel non voler rivelare dettagli e ha solo detto: "Se vi è piaciuto il precedente, vi piacerà sicuramente anche questo".



Halloween Kills vede nel cast il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, James Jude Courtney nel ruolo di Michael Myers, Judie Greer in quelli di Karen Strode e Andi Matichak nei panni di Allyson. L'uscita nelle sale cinematografiche americane è prevista per il prossimo 16 ottobre 2020.



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla recensione di Halloween.