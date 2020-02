Halloween Kills: nei prossimi giorni inizieranno i test-screening ufficiali

Con le riprese ufficialmente terminate a novembre 2019 e la post-produzione attualmente in corso, Halloween Kills è pronto per mostrarsi al suo primo pubblico in carne ed ossa.

Il sito Halloween Daily News, infatti, riporta che nei prossimi giorni inizieranno a Los Angeles i primi test-screening del nuovo film della Blumhose Productions: ricordiamo che la data di uscita è fissata per ottobre 2020, dunque il regista David Gordon Green avrà tutto il tempo necessario per armeggiare in sala montaggio e aggiustare le cose dopo queste proiezioni di prova.

Durante il processo di editing, infatti, molti studi conducono proiezioni speciali con un pubblico selezionato, per vedere come il grande pubblico potrebbe eventualmente rispondere alla versione alla quale si sta lavorando. A quel punto, la produzione sarà in grado di decidere quali scene includere e quali scartare, o se siano necessarie altre modifiche.

Halloween Kills ha una data d'uscita fissata al 16 ottobre 2020; il suo sequel Halloween Ends, le cui riprese inizieranno a brevissimo dato che i due progetti saranno girati back-to-back, arriverà invece l'anno successivo, il 15 ottobre 2021. Entrambe le pellicole, così come Halloween del 2018, sono state scritte da Danny McBride e dirette da David Gordon Green.

Per altri approfondimenti date uno sguardo a questo video dal dietro le quinte di Halloween Kills.