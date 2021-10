Halloween Kills, il produttore sull'assenza di Paul Rudd: 'c'è un po' di delusione'

Gli appassionati ricorderanno bene Paul Rudd in Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers, questo è stato il primo ruolo importante dell’attore oggi noto per Ant-Man e Friends, nei panni dell'adulto Tommy Doyle. Quando Halloween Kills è stato annunciato, i fan speravano nel ritorno di Rudd nel franchise ma non è andata così.

Prima della produzione di Halloween Kills, una serie di annunci di casting ci ha svelato che varie star dei precedenti capitoli sarebbero tornate a combattere Myers, molti speravano che Rudd fosse tra loro.

Anthony Michael Hall erediterà il ruolo di Tommy Doyle, e anche se il produttore Malek Akkad è rimasto deluso dal fatto che Rudd non sia tornato, ha anche notato che l'attore è diventato una star così grande, che questa decisione sul casting avrebbe potuto distrarre il pubblico dalla storia principale che viene raccontata.

"Mi avrebbe scaldato il cuore e sicuramente c'è un po' di delusione", ha detto Akkad a ScreenRant. "Ma alla fine penso che Anthony Michael Hall adempia a questo ruolo in un modo forse meno stridente per la narrazione e forse non porterà le persone fuori da essa. Perché Paul Rudd è un attore diventato così grande, è un attore fantastico, penso che sia andata così per una ragione e siamo così eccitati. Anthony Michael Hall fa una performance da urlo, sarà sicuramente uno dei preferiti dai fan".



Ha concluso: "Ero così entusiasta che Paul riprendesse quel ruolo e sarebbe stato meraviglioso in un certo senso. Quello è stato il mio primo ruolo da produttore e anche il casting di Paul, lo ricordo proprio come se fosse ieri. Non aveva mai fatto un film, sono abbastanza sicuro che fosse il suo primo film a quel punto, quindi eravamo entrambi all'inizio e che scintilla aveva!".



L'elogio di Akkad per l'interpretazione di Anthony Michael Hall in Halloween Kills dovrebbe essere una nota confortante per chi è deluso dall'assenza di Rudd. Il ritorno di Tommy è certamente molto atteso dai fan di lunga data del franchise horror insieme ad altri personaggi.



