Halloween Kills, nuovi poster del sequel: e nel terzo film ci sarà un salto temporale

Nonostante un po' di delusione per il mancato ritorno di Danielle Harris, i fan attendono con ansia e curiosità l'uscita di Halloween Kills. Per stuzzicarli ulteriormente Universal Pictures ha pubblicato una nuova featurette, oltre ad alcuni character poster del secondo capitolo della trilogia, che si concluderà nel 2022 con Halloween Ends.

La clip, della durata di un minuto, è visibile all'interno della notizia, mentre nella gallery sono visibili i poster, che presentano "tre generazioni di Strode": Laurie Strode, Karen Nelson e Allyson Nelson.

La trama di Halloween Kills partirà quasi subito dopo gli eventi di Halloween, il film del 2018, mentre il regista David Gordon Green ha anticipato che il capitolo conclusivo della trilogia, Halloween Ends, sarà ambientato un po' più avanti nel tempo. Oltre al salto temporale, Green ha anche anticipato che ci sarà "un finale soddisfacente" per le vicende che vedo contrapposti Laurie Strode e Michael Myers.

Le recenti dichiarazioni di Jason Blum hanno fatto pensare che, al di là della conclusione di questa trilogia, possa esserci materiale per continuare il franchise anche dopo Halloween Ends, pur non essendoci in questo momento dei piani specifici al riguardo.

Quello che sappiamo è che il debutto di Halloween Kills, al cinema e su Peacock, è fissato per il prossimo 15 ottobre, e che il successivo Halloween Ends sarà nelle sale dal 14 ottobre 2022.