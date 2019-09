In Halloween Kills ci sarà anche un altro personaggio del film originale di John Carpenter

Bloody Disgusting riporta in esclusiva che Robert Longstreet, visto recentemente nell'acclamata serie televisiva horror The Haunting of Hill House, è entrato ufficialmente nel cast di Halloween Kills, nuovo film della saga diretto da David Gordon Green e scritto da Danny McBride.

Longstreet interpreterà la versione adulta di Lonnie Elam, nome che dovrebbe far scattare gli allarmi dei fan del film originale di John Carpenter, dove fu interpretato da Brent Le Page.

Nel film dell'anno scorso, un sequel diretto di Halloween del 1978, avevamo incontrato il figlio di Lonnie, Cameron (interpretato da Dylan Arnold), come fidanzato della co-protagonista Allyson (interpretata da Andi Matichak), nipote di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Questa versione adulta di Lonnie interpretata da Longstreet rappresenta solo l'ultimo gradito ritorno dei personaggi originali creati da Carpenter e Debra Hill: qualche giorno fa infatti è stato annunciato anche quello di Kyle Richards, che nel '78 aveva interpretato Lindsey Wallace, mentre Anthony Michael Hall sarà un adulto Tommy Doyle, personaggio bambino nel film originale.

David Gordon Green, il cui film del 2018 ha ignorato tutti gli eventi dei numerosi film del franchise horror rifacendosi esclusivamente all'originale, sarà ancora una volta regista e co-sceneggiatore insieme a Danny McBride. I due torneranno nel 2021 con Halloween Ends, film che concluderà la loro trilogia.

Halloween Kills uscirà ad ottobre 2020.