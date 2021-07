Halloween Kills, Paul Rudd era stato contattato per tornare nel ruolo di Tommy Doyle

Stando alle anticipazioni di Jamie Lee Curtis, Halloween Kills sarà un film "brutale". Nel cast rivedremo Charles Cyphers, Nancy Stephens e Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace. Nel ruolo di Tommy Doyle, invece, non ci sarà Brian Andrews, ma Anthony Michael Hall.

Il personaggio di Tommy era stato interpretato in passato anche da Paul Rudd, nel 1995 in Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers. Il regista di Halloween Kills, David Gordon Green, aveva pensato di riportare nel franchise l'attore di Ant-Man, con cui aveva già lavorato in Prince Avalanche. L'opportunità è però saltata a causa di altri impegni.

Paul Rudd, in ogni caso, ha voluto trasmettere un messaggio al suo successore. Lo ha raccontato lo stesso Anthony Michael Hall (The Breakfast Club) in una recente intervista.

"Un paio di settimane dopo l'inizio della produzione, David mi ha chiamato e ha detto che aveva appena parlato con Paul Rudd. Ammiro molto il lavoro di Paul, quindi mi ha dato la sua benedizione per il film, il che è stato carino da parte sua. Ma la mia opinione sul personaggio è piuttosto separata."

David Gordon Green e lo sceneggiatore Danny McBride hanno parlato dell'importanza di evitare qualsiasi spiegazione su Michael Myers in Halloween Kills. "Non voglio rivelare troppo" ha spiegato McBride. "Non voglio conoscere il retroscena psicologico di Michael. Sento che il mistero è meglio non spiegarlo. Non voglio vederlo troppo. [...] Dirò che è estremamente importante preservare ciò che fa paura in lui."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Halloween Kills.