Halloween Kills, parla una star del film: 'La vendetta di Michael Myers è spettacolare'

L'attore Andrew Matichak ha parlato a The Boo Crew dell'attesissimo Halloween Kills di David Gordon Green, secondo capitolo della trilogia finale della saga horror di Mike Myers creata da John Carpenter, e in merito ha sottolineato come questo nuovo film sarà "il passato successivo del franchise".

Dice l'attore: "È un film di cui penso i fan saranno molto soddisfatti e contenti. È grande, è brutto, è cattivo. E poi vediamo Michael... penso che Laurie, Allyson e Karen lo abbiamo fatto incazzare non poco chiudendo nel seminterrato, perché la sua rappresaglia sarà qualcosa di epico, il passo successivo del franchise".



Precedentemente, David Gordon Green aveva dichiarato a Empire Magazine:



"Questo è un film che parla delle paure della comunità, della paranoia, della disinformazione e del panico della folla. A mio avviso, è un grande film di genere popcorn movie e non ha grandi dichiarazioni da fare, ma è interessante come tutto trovi un suo posto e si sistemi a dovere nella trama. Non potrebbe esserci momento più interessante per distribuire un film come questo".



Il co-sceneggiatore Danny McBride ha spiegato che Halloween Kills si svolge nella stessa notte di Halloween nel film del 2018, dunque seguirà direttamente gli eventi del capitolo precedente, di cui sarà perfetta continuazione prima dell'arrivo del capitolo finale, Halloween Ends.



Il cast di Halloween Kills comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak e Robert Longstreet, con Charles Cyphers che torna nel ruolo dello sceriffo Leigh Brackett. Tra gli altri troviamo anche Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle.



Michael Myers ritorna nel primo teaser del film che ha confermato lo slittamento al 15 ottobre 2021 mentre di recente David Gordon Green ha svelato un mistero sul franchise.

