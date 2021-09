Halloween Kills non solo cinema: il nuovo capitolo debutterà anche in streaming al day-one

Anche Michael Myers si arrende allo streaming: nella notte, a poche ore dalla premiere al Festival di Venezia 2021, è stato confermato che Halloween Kills negli Stati Uniti uscirà contemporaneamente al cinema e in streaming a partire dal prossimo 15 ottobre.

La piattaforma Peacock ha infatti annunciato in queste ore di aver acquisito i diritti di streaming al day-one per il nuovo capitolo della celebre saga di Halloween, ancora co-scritto e diretto da David Gordon Green. Il film — con protagonisti Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak, che riprendono i loro ruoli dal reboot/sequel del franchise, accolto favorevolmente nel 2018 da critica e pubblico — negli Stati Uniti uscirà contemporaneamente al cinema e in streaming su Peacock, e secondo Deadline la mossa della Blumhouse e della Universal sarebbe da rintracciare nei dati ancora altalenanti del botteghino, nonostante il record di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli durante il weekend del Labor Day: l'obbiettivo dei produttori e dei distributori è a quanto pare quello di far arrivare il film al maggior numero di fan, e che Peacock sia di proprietà della Universal di certo un aspetto che viene in aiuto.

D'altra parte - e sembra strano dirlo - il mese di ottobre al cinema è giù piuttosto pieno di film-evento pieno nel loro piatto, con Venom 2, Dune (negli USA), No Time To Die e Last Night A Soho. In Italia Halloween Kills è ancora atteso per il 21 ottobre solo al cinema, naturalmente vi terremo aggiornati se dovesse cambiare qualcosa dunque rimane sintonizzati.

Per altri approfondimenti, scoprite com'è diventata oggi la bambina dell'Halloween originale del 1978.