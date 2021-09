Halloween Kills, Michael Myers uccide ancora nel trailer finale del nuovo film!

Presentato in anteprima al Festival di Venezia 2021 in occasione del Leone d'Oro alla carriera di Jamie Lee Curtis, Halloween Kills si prepara a debuttare finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, e ora Universal Pictures ha pubblicato in rete il promettente trailer finale del nuovo capitolo del franchise slasher.

Nel film, stando alla sinossi ufficiale diffusa insieme al video, "Pochi minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il mostro mascherato Michael Myers intrappolato nel seminterrato di Laurie in preda alle fiamme, quest'ultima viene portata in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso ciò che l'ha tormentata per tutta la vita.

Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Lauria, il suo rituale bagno di sangue ricomincia. Mentre Laurie combatte il suo dolore e si prepara a difendersi, ispira tutta Haddonfield a ribellarsi contro il mostro inarrestabile. Le Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prende in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.

Il male muore stanotte."

Diretto nuovamente da David Gordon Green dopo l'enorme successo del sequel del 2018, capace di incassare in tutto il mondo oltre €255 milioni a fronte di un budget di appena di appena $10 milioni, Halloween Kills debutterà nelle sale italiane il 24 ottobre 2021. Il capitolo finale Halloween Ends è invece previsto per ottobre 2022.