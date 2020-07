Halloween Kills, Michael Myers ritorna nel primo teaser trailer. Confermato il posticipo

Dopo mesi di attesa, Universal Pictures ha finalmente pubblicato online un primo teaser trailer di Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia conclusiva della saga horror creata da John Carpenter, ancora una volta scritto e diretto da David Gordon Green, che insieme all'autore ha firmato un comunicato rivolto ai fan.

L'uscita del teaser è infatti accompagnata dall'annuncio ufficiale di un posticipo doloroso di un anno, dato che la produzione ha scelto di rimandare il progetto fino all'ottobre del 2021, ovviamente a causa delle perplessità e delle insicurezze legate a una possibile seconda ondata di contagi da Coronavirus.



Si legge nel comunicato:



"Da David Gordon Green e John Carpenter,



Vi scriviamo col cuore a pezzi circa il posticipo del nostro film, ma se c'è una cosa in cui la carriera cinematografico ci ha ben preparati, allora quello è l'imprevisto. Nel corso delle ultime settimane la nostra casa di produzione ha osservato le previsioni di riapertura dei cinema con evidente preoccupazione.



[...]Halloween Kills è stata una produzione selvaggia e vibrante. Abbiamo schierato un casto di personaggi iconici come Laurie e Tommy, Lonnie, Marion, Brackett e The Shape, realizzando insieme ad altri volti noti in modo decisamente aggressivo questo secondo capitolo della nostra trilogia di Halloween. Si è sviluppato tutto in un'esperienza che si è rivelata un vero parco giochi creativo e dinamico, e siamo fiduciosi che i nostri piacere da disadattati saranno accolti come piacevoli novità nel franchise.



Se avessimo deciso di pubblicare a ottobre 2020, avremmo dovuto accettare la difficile realtà che il film sarebbe stato consumato da un'esperienza teatrale compromessa. Dopo aver soppesato le nostre opzioni, abbiamo deciso di posticipare di un anno l'uscita del film, che arriverà anche in formato IMAX.



Con questo ritardo, stiamo lavorando a un sound mixing con uno dei più grandi team di progettazione in grado di far insinuare tagli, urla e brividi sotto la vostra pelle. Avremo tutto il tempo per completare il film con la massima qualità che i fan meritano. E nel frattempo abbiamo anche iniziato i lavori su Halloween Ends.



È un onore lavorare con questi personaggi e passare così tanto tempo a Haddonfield. Non vediamo l'ora di condividere i nostri prossimi capitoli con voi".



L'attesissimo Halloween Kills vede nel cast Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nick Castle e James Jude Courtney, per un'uscita prevista nelle sale americane il 15 ottobre 2021.