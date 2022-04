Halloween Kills, Judy Greer spiega 'QUELLA era l'unica scelta possibile'

Il finale di Halloween Kills ha sicuramente sconvolto i fan, con diversi colpi di scena inaspettati. Uno in particolare coinvolgerebbe uno dei personaggi principali. Ne ha parlato in una recente intervista Judy Greer, interprete di Karen nel franchise.

Vi avvisiamo che quanto segue contiene spoiler, dunque se non avete visto Halloween Kills vi consigliamo di tornare indietro.

Chi, invece, continuerà a leggere, ricorderà di certo il finale del film, in cui Karen pugnala Michael Myers e lo attira in una trappola, compiendo un gesto da vera eroina. Le cose si sarebbero potute concludere qui, lasciando la porta aperta per un terzo film di Halloween con Laurie, Allyson e Karen che affrontano Michael insieme. Tuttavia il regista David Gordon Green ha aggiunto un altro evento brutale, facendo diventare Karen l'ennesima vittima di Michael.

Si tratta di una scelta che ha sconvolto tutti, in primis l'attrice che interpretava il ruolo di Karen, Greer, la quale è intervenuta durante la Collider Ladies Night per parlare di come il regista le ha annunciato la cosa. "Quando è arrivato il momento di prepararsi per iniziare le riprese di Halloween Kills ho ricevuto una chiama da David Gordon Green che mi ha detto, 'Dobbiamo parlare prima che ti arrivi la sceneggiatura'. E io ero tipo, 'Non so. Non voglio parlare. Non voglio parlare con te. So cosa mi dirai e perché devo essere io?' E lui mi faceva: 'Deve essere qualcuno. E non può essere Jamie, e non può essere tua figlia perché deve portarci verso il futuro!' E io ero tipo, 'Tu...' - Posso dirlo? Posso dire una parolaccia? - 'Sei fottuto!' Ero tipo, 'Andiamo, amico!' Lui diceva, 'Lo so. Sono davvero dispiaciuto. Sto provando a capire, ma non c'è altro modo.' E io ero, 'Ugh!'. Dovevo essere io. Lo so. Aveva ragione!"

Una scelta dunque obbligata, ma comunque difficile. Soprattutto per il modo in cui il personaggio ci ha lasciati. "Credo che non sapremo mai davvero fino a quando non uscirà il prossimo film perché Karen ha dovuto andarsene" ha aggiunto Greer nell'intervista. E in effetti tutti attendono adesso Halloween Ends anche per questo motivo.

Intanto vi lasciamo con le parole del regista sulla extended cut di Halloween Kills, che a suo parere garantisce più brividi e... un finale alternativo!