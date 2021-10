Halloween Kills, Judy Greer sul finale del film: 'come fan del franchise, sono felice'

Halloween Kills è uscito nei nostri cinema il 21 ottobre e riprende quasi subito dopo gli eventi di Halloween del 2018, con Laurie Strode, sua figlia e sua nipote che lasciano Michael Myers a bruciare nella loro casa. Tuttavia, l’assassino riesce a fuggire e torna a scatenare l’inferno.

Se volete rinfrescarvi la memoria sul capitolo precedente non perdetevi la nostra spiegazione del finale di Halloween. Nella resa dei conti finale di Halloween Kills tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) Allyson (Andi Matichak) e Michael Myers (James Jude Courtney, Nick Castle), Karen Strode (Judy Greer) rimane uccisa. Dopo che Karen salva la figlia Allyson, Michael Myers massacra la folla di vigilantes guidata da Tommy Doyle (Anthony Michael Hall) che avrebbe dovuto fermarlo e uccide Karen nello stesso punto in cui Judith Myers è morta decenni prima. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Halloween Kills se ancora non l'avete fatto.

Lo scioccante omicidio ha lasciato alcuni dubbi sul fatto che Karen sia sopravvissuta alla scena finale di Halloween Kills, ma Greer ha confermato a ComicBook che Karen è morta:

"Prima che mi mandassero la sceneggiatura, David Gordon Green [regista] mi ha chiamato per dirmelo. Era tipo, 'Voglio dirtelo prima che tu legga la sceneggiatura.' Ero tipo, 'Ugh! Davvero?!'. Stavo ancora sperando che forse avrebbero cambiato il finale o avrebbero girato due finali, ma non lo hanno fatto (ride)."



La star si è detta "sconvolta" per l'uscita dal franchise prima della conclusione della trilogia di Green, le cui riprese inizieranno a gennaio per un'uscita nei cinema nell'ottobre 2022: "Devo essere onesta: come fan del franchise, sono felice. Penso che sia bello quando uccidi qualcuno che piace alla gente", ha detto Greer. "Ma ero solo delusa perché voglio lavorare di nuovo con tutti. Green lavora con le stesse persone in ogni programma televisivo, in ogni film, mantiene la sua troupe il più possibile. Quindi sono tipo, 'non posso andare alla festa questa volta?'"



La co-protagonista Kyle Richards ha detto a Greer che Karen potrebbe tornare: "Ci sono sempre dei flashback!" e questa è anche la speranza dell’attrice.