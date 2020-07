Halloween Kills, John Carpenter non vede l'ora: 'Sarà intenso e brutale'

Nonostante sia stato ufficializzato lo slittamento al 2021, Halloween Kills è uno dei titoli più attesi e John Carpenter, autore del soggetto e produttore esecutivo, ha parlato del film insieme al regista David Gordon Green. Il film è il sequel di Halloween, uscito nel 2018, e dodicesimo film della saga di Halloween.

"Il montaggio è finito. Lo finiremo definitivamente a New York la prossima settimana o giù di lì. Il mio lavoro è terminato, il film è qualcos'altro; è divertente, intenso, brutale. Uno slasher movie cento volte più grande, è enorme. Non ho mai visto niente del genere: il conteggio delle uccisioni!".

Su Empire Magazine invece David Gordon Green ha aggiunto:"Il primo film riguardava più la vita isolata di Laurie dopo Michael e i suoi tentativi di vendetta. Era personale. Questo invece è legato al disfacimento di una comunità nel caos. Riguarda il modo in cui la paura si diffonde in maniera virale" ha spiegato il regista.



Danny McBride ha spiegato che Halloween Kills si svolge nella stessa notte di Halloween nel film del 2018.

Il cast di Halloween Kills comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak e Robert Longstreet, con Charles Cyphers che torna nel ruolo dello sceriffo Leigh Brackett.

Nel cast anche Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle.

Michael Myers ritorna nel primo teaser del film che ha confermato lo slittamento al 2021 mentre di recente David Gordon Green ha svelato un mistero sul franchise.