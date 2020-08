Halloween Kills, John Carpenter entusiasta: 'È la quintessenza degli slasher movie'

Durante un panel al Fantasia International Film Festival, tenutosi come tanti altri eventi in forma virtuale e a cui ha partecipato il sito Bloody Disgusting, il mitico John Carpenter ha avuto modo di parlare dell'attesissimo Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia conclusiva della saga horror scritto e diretto da David Gordon Green.

Sul film ha detto in modo entusiastico: "È davvero la quintessenza degli slasher movie. È incredibilmente intenso e... oh mio dio... resto davvero sbalordito da quanto sia incredibile anche solo a parlarne. David ha fatto un ottimo lavoro. Non vedo l'ora di vederlo completato e che anche voi lo vediate".



Il co-sceneggiatore Danny McBride ha spiegato che Halloween Kills si svolge nella stessa notte di Halloween nel film del 2018, dunque seguirà direttamente gli eventi del capitolo precedente, di cui sarà perfetta continuazione prima dell'arrivo del capitolo finale, Halloween Ends.



Il cast di Halloween Kills comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak e Robert Longstreet, con Charles Cyphers che torna nel ruolo dello sceriffo Leigh Brackett. Tra gli altri troviamo anche Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle.



Michael Myers ritorna nel primo teaser del film che ha confermato lo slittamento al 2021 mentre di recente David Gordon Green ha svelato un mistero sul franchise.