Halloween Kills, John Carpenter annuncia la soundtrack: ecco un'anteprima di Ukillable

Come abbiamo visto dal primo trailer ufficiale di Halloween Kills, Michael Myers è tornato per terrorizzarci tutti.Ma cos'è un film horror senza la musica giusta? Ci pensa dunque John Carpenter ad annunciare l'arrivo della soundtrack ufficiale della pellicola e a condividerne in anteprima uno dei brani.

Il regista di Halloween Kills sarà anche David Gordon Green, ma John Carpenter, il filmmaker originale della saga di Halloween, assieme a Cody Carpenter e Daniel Davies ci ha regalato la colonna sonora del nuovo film del franchise.

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, la soundtrack uscirà in contemporanea con l'arrivo nelle sale americane del film, il 15 ottobre: "Come il film, la sua colonna sonora rimane fedele allo spirito di ciò che rese grande l'originale del 1978, riuscendolo a portare fermamente nel presente. La musica è senza ombra di dubbio Carpenter: i sinistri toni vintage del sintetizzatore, il senso di minaccia che ti ruba il fiato evocato con appena qualche nota dissonante. Ma con una più ampia palette del suono e delle nuove tecniche digitali a sua disposizione, e un più profondo senso della musicalità, la soundtrack di Halloween Kills è il lavoro di un artista maestri che, dopo quasi 50 anni di carriera, continua a spingere oltre i suoi limiti e trovare sempre nuovi modi di elettrizzare e terrorizzarw u suoi fan".

In testa alla notizia trovate un assaggio della nuova colonna sonora con il brano Unkillable.

Halloween Kills arriverà nelle sale il 14 ottobre 2021 e mostrato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Jamie Lee Curtis riceverà il Leone d'Oro alla Carriera.