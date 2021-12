Halloween Kills, Jamie Lee Curtis non riesce a smettere di ridere nei bloopers del film

Jamie Lee Curtis si deve essere davvero divertita molto durante le riprese di Halloween Kills, film diretto da David Gordon Green, a giudicare dalla divertente clip con i bloopers della pellicola diffusa online.

Un video pubblicato qualche settimana fa ci portava dietro le quinte di Halloween Kills mentre in quest'ultimo filmato, che potete vedere qui sopra, le cose sono molto più leggere. Sentiamo il regista Green che fa battute a Laurie Strode (Curtis) mentre viene operata ma vediamo anche Marion di Nancy Stephens che viene interrotta dall'essere perseguitata da Michael Myers con un FaceTime di sua nipote e lo stesso Myers che fa un ballo da discoteca esilarante.



Halloween Kills si svolge pochi minuti dopo che Laurie, Karen e la nipote Allyson (Andi Matichak) hanno apparentemente lasciato l'assassino Michael Myers morto, intrappolato in una gabbia e bruciato nel seminterrato di Laurie alla fine del film del 2018 Halloween. Laurie viene quindi portata d'urgenza in ospedale, da cui la scena della sala operatoria, dove viene curata per le ferite riportate.

Nonostante Laurie all'inizio credesse di aver finalmente posto fine al morboso regno del terrore di Michael che l'ha perseguitata per tutta la sua vita, si scopre che le cose non sono così semplici come credeva. L’assassino riesce a sfuggire alla trappola e seminare ancora una volta il caos nella fittizia cittadina di Haddonfield, nell'Illinois.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Halloween Kills che uscirà in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD l'11 gennaio 2022.