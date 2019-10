Halloween Kills: Jamie Lee Curtis inizia le riprese, ecco la prima foto dal set

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, questa settimana sarebbero iniziate le riprese di Halloween Kills, e dopo i possibili indizi dalle prime foto dal set la protagonista Jamie Lee Curtis ci fa sapere che anche lei è tornata a lavoro.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la storica protagonista della saga creata da John Carpenter ha iniziato le riprese per la sua parte nel nuovo film di David Gordon Green, secondo capitolo della nuova trilogia che si concluderà con Halloween Ends.

È stato recentemente annunciato che l'Haddonfield Memorial Hospital tornerà nella saga con Anthony Michael Hallset di nuovo nei panni di Tommy Doyle, personaggio apparso per la prima volta da bambino nel film originale di Halloween: una versione adulta del personaggio era stata precedentemente interpretata da Paul Rudd in The Curse of Michael Myers, sesto film della trama originale.

Questa nuova saga però, come sappiamo, ignora tutti i film precedenti del franchise ad eccezione di quello originale scritto e diretto da Carpenter nel 1978, dal quale torneranno anche Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace e Nancy Stephens in quelli di Marion Chambers, mentre Lonnie Elam (il giovane bullo del film originale) sarà interpretato in versione adulta da Robert Longstreet. In precedenza è stato annunciato anche il ritorno di John Carpenter, che comporrà le colonne sonore sia di Halloween Kills che del prossimo Halloween Ends. I due film usciranno rispettivamente ad ottobre 2020 e ottobre 2021, sempre per la sceneggiatura di Danny McBride e la regia di David Gordon Green.

Tra i produttori Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block, già artefici di Halloween 2018, un successo di critica e pubblico che ha incassato oltre $250 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film slasher più redditizio di tutti i tempi.