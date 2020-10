Halloween Kills, Jamie Lee Curtis: 'È un capolavoro'

Durante il BlumFest 2020, l'evento virtuale targato Blumhouse tenutosi nella giornata di ieri, è stato mostrato un primo teaser di Halloween Kills, e ne è stata finalmente comunicata la data d'uscita. Oggi però è Jamie Lee Curtis a darci qualche informazione in più in merito (e a elogiare la pellicola).

Durante il programma radio Sirius XM, infatti, l'attrice ha voluto soffermarsi su ciò che secondo lei rende davvero attuale e di spessore il nuovo capitolo del franchise diretto da David Gordon Green.

"Quello che stiamo vedendo per tutto il paese riguardo al potere, alla rabbia delle voci, questi gruppi di persone che si riuniscono adirati per le attuali circostanze, è quello che vedrete anche nel film" spiega, e continua elaborando "Il film è incentrato su una folla, una massa di persone. Ed è così interessante, perché mostra cosa succede quando un trauma coinvolge un'intera comunità. È qualcosa che stiamo vedendo ovunque, con il movimento Black Lives Matter. Lo stiamo vedendo in azione, e Halloween Kills, stranamente, si incastra alla perfezione, lo porta avanti, anche se è stato scritto prima che avvenisse. Ma quando lo vedrete, troverete questo irrequieto gruppo di persone che si muove attraverso la storia per diventare una folla adirata, ed è davvero, davvero intenso".

"È un capolavoro" conclude entusiasta.

Le parole della Curtis fanno eco a quelle di John Carpenter, che in precedenza aveva elogiato proprio l'aspetto collettivo del film, definendo la pellicola intensa e brutale.

Halloween Kills uscirà il 15 ottobre 2021 al cinema.