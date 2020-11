Halloween Kills, Jamie Lee Curtis annuncia una live su Zoom via Instagram

In attesa di poter ammirare l'intrigante Halloween Kills di David Gordon Green, posticipato al prossimo anno a causa della Pandemia da Coronavirus, la protagonista della storica saga horror, Jamie Lee Curtis, ha annunciato tramite Instagram una delle sue pochissime live via Zoom in supporto a Clare/Matrix.

Scrive la Curtis, postando un'immagine di lei in sala trucco, pronta a trasformarsi in Laurie Strode:



"Hei, Halloweenies. Solo raramente accetto una conversazione one on one su Zoom. Anzi, non l'ho mai fatto. Ora ho scelto di dire sì in supporto alla campagna di Clare Matrix e tutto quello che dovete fare e connettervi al loro canale. Potrei avere diversi segreti da condividere con voi".



Il co-sceneggiatore Danny McBride ha spiegato che Halloween Kills si svolge nella stessa notte di Halloween nel film del 2018, dunque seguirà direttamente gli eventi del capitolo precedente, di cui sarà perfetta continuazione prima dell'arrivo del capitolo finale, Halloween Ends.



Il cast di Halloween Kills comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak e Robert Longstreet, con Charles Cyphers che torna nel ruolo dello sceriffo Leigh Brackett. Tra gli altri troviamo anche Anthony Michael Hall nei panni di Tommy Doyle.



Michael Myers ritorna nel primo teaser del film che ha confermato lo slittamento al 2021 mentre di recente David Gordon Green ha svelato un mistero sul franchise.

