Halloween Kills: Jake Gyllenhaal ha convinto Jamie Lee Curtis a partecipare al film!

Il primo capitolo di Halloween di John Carpenter è definito in maniera unanime uno dei film horror più importanti della storia del cinema. Alcuni sequel sono stati definiti non all'altezza delle aspettative almeno fino al ritorno di Jamie Lee Curtis, considerato da molti una manna dal cielo.

Nel corso degli anni molti avevano sentito l'essenza di Halloween perdersi in sequel che, secondo diversi fan, non potevano definirsi all'altezza dell'originale capolavoro di Carpenter. Nonostante un ipotetico sequel fosse in cantiere da diversi anni, sembrava che nessuno volesse effettivamente realizzarlo.

Jamie Lee Curtis si è esposta sul finale della saga di Halloween raccontando, durante un panel dedicato al Comic-con di New York, anche alcune vicende di produzione che hanno visto coinvolto una persona a lei molto vicina e ben inserita all'interno dello star system. A quanto pare, a favorire il ritorno di Jamie Lee Curtis in Halloween Kills è stato Jake Gyllenhaal.

Secondo quanto raccontato dall'attrice, l'attore di Prisoners, l'avrebbe messa in contatto con David Gordon Green che stava lavorando ad un concept di un sequel di Halloween. "Ero seduta nel posto esatto in cui sono seduta in questo momento quando il mio telefono ha squillato, ed era Jake Gyllenhaal." ha raccontato divertita. "Ho preso il telefono e lui mi ha detto: 'Ehi Jamie, il mio amico David Gordon Green vorrebbe parlarti di un film di Halloween'. Era il 2017, in estate. L'ultima cosa che pensavo avrei fatto cinque anni dopo era un film di Halloween".

La Curtis è, infatti, la madrina di battesimo di Jake Gyllenhaal e colei che, nel corso degli anni, ha cercato di consigliarlo e guidarlo in un mondo complicato come quello di Hollywood. Insomma, per una volta le parti sembrano essersi invertite.

Per altre curiosità su Halloween, comunque, vi consigliamo lo speciale dedicato ad Halloween Kills e ciò lo rende un sequel di Halloween II.