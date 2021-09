Halloween Kills, ecco il nuovo inquietante brano dalla colonna sonora del film

A poco più di due settimane dall’uscita di Halloween Kills, Sacred Bones Records ha diffuso online un altro brano della colonna sonora del film firmata da John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davies.

La traccia, intitolata "Michael's Legend" che potete sentire qui sopra, non è così intensa come i primi due brani di Halloween Kills già pubblicati "Unkillable" e "Rampage", ma è un pezzo per pianoforte più morbido e inquietante.



In un comunicato stampa, l'etichetta descrive la traccia come segue:

"Michael's Legend' è un inquietante requiem per pianoforte, che mette in evidenza le tumultuose correnti sotterranee emotive in gioco sia nel film che nella colonna sonora di accompagnamento."

Halloween Kills ci riporterà alla città di Haddonfield e all'indomani degli eventi di Halloween del 2018 che hanno visto Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) sfuggite per un pelo alle grinfie di Michael Myers, ma quando i vigili del fuoco si presentano per spegnere l'incendio al rifugio di Laurie, inaspettatamente lasciano Myers libero di continuare la sua furia.

Se il primo film di questa nuova trilogia riguardava le donne Strode che intraprendono una battaglia contro Myers, questo sequel riguarderà ciò che accade quando l'intera città di Haddonfield si lancia in aiuto nella guerra, con i sopravvissuti pronti a combattere contro Myers con ogni mezzo necessario.



Oltre a Curtis, Greer e Matichak, Halloween Kills riporterà molti altri personaggi dell'iconico franchise: Anthony Michael Hall interpreterà un Tommy Doyle adulto e Kyle Richards riprenderà il ruolo di Lindsey Wallace dal film del 1978. Anche Nancy Stephens torna nel franchise come Marion Chambers, ex assistente del Dr. Loomis.



Date un'occhiata al trailer finale di Halloween Kills che arriverà nelle sale il 15 ottobre 2021.