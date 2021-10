Halloween Kills: petizione contro la scena dei pompieri, la reazione dei fan è esilarante

In queste ore è spuntata su Change.org una delle petizioni più strane di sempre: dedicata ad Halloween Kills, il nuovo capitolo della celebre saga horror incentrata sul serial killer Michael Myers, la petizione chiede che la scena con i pompieri venga tagliata dal film.

Come mostrato nel più recente trailer ufficiale di Halloween Kills, una sequenza del nuovo episodio del franchise vede Michael Myers evadere dalla casa in fiamme di Laurie Strode e fare a brandelli una squadra di vigili del fuoco accorsa per spegnere l'incendio. Ebbene, la petizione recita: "Voglio la scena nel nuovo film Halloween Kills in cui viene mostrato il massacro dei vigili del fuoco venga rimossa: è sbagliato perché è capitato che i vigili del fuoco venissero attirati nelle case incendiate e uccisi dalla persona che aveva appiccato il fuoco. Ed è anche sbagliato che Michael uccida i vigili del fuoco con l'attrezzatura degli altri vigili del fuoco appena uccisi. Come neo vigile del fuoco lo trovo molto offensivo, e mia madre e mio padre, vigili del fuoco in pensione, sono d'accordo".

L'autore della petizione aggiunge: "Quindi voglio che quella scena venga rimossa dal film. Michael non ha bisogno di ucciderli, loro lo hanno salvato, dovrebbe risparmiare i due vigili del fuoco in casa e andare ad uccidere la sorella. Non c'è motivo per quella scena orribile e disgustosa. Soprattutto perché cose del genere sono successe nella vita reale. Come ho detto prima, in passato alcuni vigili del fuoco sono stati attirati in una casa incendiata e uccisi da uno psicopatico."

Come se questa storia non fosse già abbastanza divertente così com', al paradosso si aggiunge un altro paradosso dato che la petizione contro Halloween Kills è stata oggetto di una seconda petizione, che a sua volta ha chiesto di cancellare la petizione contro Halloween Kills. "L'omicidio è il tema principale di questi film" ha esposto l'autore della seconda petizione, che denunciava la prima, e del resto come dargli torto?

Ricordiamo che Halloween Kills uscirà in Italia dal prossimo 21 ottobre. Per altri approfondimenti, date un'occhiata ai nuovi poster di Halloween Kills.