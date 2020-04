Halloween Kills: il film sarà 'più grande e più cattivo' del precedente

Era da un po' di tempo che non si avevano più notizie dei due sequel di Halloween che sarebbero dovuti uscire tra l'autunno di questo anno e quello dell'anno prossimo; mentre i film sono attualmente in post-produzione lo sceneggiatore è tornato a fornire altri dettagli, mentre si cerca di capire se le date d'uscita rimarranno invariate.

Dopo il successo commerciale del remake/sequel di Halloween di David Gordon Green uscito a fine 2018, era inevitabile l'entrata in produzione di altri film, sempre prodotti dall'accoppiata Blumhouse e Universal Pictures. Come noto, i due film girati in sequenza si intitoleranno Halloween Kills e Halloween Ends, le cui uscite in sala sono state fissate per il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, con queste date che potrebbero slittare di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus la quale potrebbe rendere le sale inagibili per tutto questo infausto 2020.

Chiamato in causa da Movie Web, Scott Teems - co-sceneggiatore dei film insieme al regista David Gordon Green e a Danny McBride, autori anche del precedente capitolo - ha anticipato che questo nuovo capitolo sarà molto più esteso e brutale del precedente: "Al momento non posso davvero dire nulla al riguardo, ma sono davvero entusiasta per il film. Ho visto un primo montato qualche settimana fa e ovviamente sono di parte, ma ma il mio istinto dice che le persone a cui è piaciuto l'ultimo saranno molto contente di questo. E' come se il primo film fosse stato pompato con gli steroidi, credo. È davvero la versione più grande, più cattiva e più brutale della prima storia".

Queste parole fanno eco a quanto già detto dal produttore Jason Blum in precedenza, quando aveva anticipato che il nuovo film si svolgerà in un ambiente più ampio di quanto alcuni fan potrebbero aspettarsi: "Halloween Kills è un film molto grande - aveva condiviso con TooFab - Questo posso dirlo. La tela di Halloween Kills è molto più grande".