Halloween Kills: la extended cut ha 'più brividi, uccisioni e un finale alternativo'

Lo scorso 11 Novembre abbiamo scoperto dell'arrivo di una extended cut di Halloween Kills, previsto per il 14 Dicembre. Ora tutti si chiedono cosa possono aspettarsi da questa nuova cut. Ce ne dà un'idea Bloody Disgusting, secondo cui i fan vedranno "tutto ciò che amano del franchise".

"I sopravvissuti alla furia di Michael Myer metteranno insieme una folla di vigilanti e daranno la caccia a Michael, una volta per tutte. Nella Extended Cut ci saranno più brividi, uccisioni e un finale alternativo" recita il sito. Proprio di quest'ultimo ha parlato il regista, David Gordon Green, che ha ammesso che la nuova conclusione del film sarà decisamente diversa. Secondo lui si trattava di qualcosa che aveva più senso rispetto alla storia della pellicola, ma che secondo i produttori non sarebbe andata bene in vista di un eventuale futuro del franchise.

"Alla fine lo abbiamo cambiato [il finale] quando sono diventato più sicuro circa dove si riprenderà nel prossimo film, a quel punto ho pensato che non fosse autentico per dove andremo" ha dichiarato Green. "A quel punto ci siamo detti: quindi se lo cambiamo, dove finiamo? Ed è stato in realtà Couper Samuelson alla Blumhouse, era tipo, finiamola quando è finita. Luci spente. Era tipo ricordi in Rogue One, quando volevi che il film finisse? Quando c'era un Darth Vader che andava alla porta."

Adesso, i fan, sono sempre più curiosi di scoprire qualcosa in più sul finale alternativo. E non è finita qui, perché tra i contenuti avremo anche commenti audio e featurette.