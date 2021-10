Halloween Kills: esiste un finale alternativo, ma lo vedrete solo nell'edizione bluray

Halloween Kills uscirà in Italia il 21 ottobre, ma il regista David Gordon Green è attualmente impegnato nel tour stampa statunitense: in una nuova intervista promozionale, la mente dietro la nuova trilogia di Michael Myers ha anticipato un finale alternativo in esclusiva per il mercato home-video.

Parlando con Collider a pochi giorni dalla presentazione dei nuovi poster di Halloween Kills, Gordon Green ha rivelato che una scena alla fine del film è stata sceneggiata, girata e inserita originariamente nel montaggio definitivo, ma all'ultimo è stata tagliata per far confluire il finale di Halloween Kills verso il prossimo Halloween Ends in maniera più organica. Fortunatamente, i fan potranno vederla nell'edizione home-video. "Il film che sta per uscire è al cento per cento la mia director's cut, ma c'è un'altra scena che abbiamo scritto e girato", ha rivelato Green. "E in realtà penso che sia una scena piuttosto brillante. Quindi per il mercato home-video abbiamo deciso che uscirà anche una versione estesa del film, in modo tale che i fan potranno vedere un nuovo finale."

Più avanti nell'intervista, Gordon Green ha spiegato più nel dettaglio la decisione di tagliare la sequenza paragonando Halloween Kills a Star Wars: Rogue One: "Abbiamo deciso di tagliare la scena quando abbiamo scelto in via definitiva la prima scena di Halloween Ends. Couper Samuelson della Blumhouse mi ha detto: "Ricordi in Rogue One? Se il film fosse terminato con Darth Vader che uccideva tutti, sarebbe stato ancora più figo!'".

In attesa di vedere il film al cinema, recuperate il trailer finale di Halloween Kills.