Halloween Kills in copertina su Total Film: Jamie Lee Curtis anticipa un sequel 'brutale'

Dopo il trailer ufficiale di Halloween Kills svelato il mese scorso, il nuovo capitolo della celebre saga slasher torna a mostrarsi grazie alla copertina di Total Film e alle nuove immagini ufficiali diffuse dalla rivista.

"È intenso e brutale. Semplicemente brutale" ha dichiarato la star Jamie Lee Curtis sul sequel del film uscito nel 2018 in un estratto dell'intervista che verrà pubblicato sul nuovo numero di Totale.

Il co-sceneggiatore Danny McBride ha invece anticipato: "C'è un incredibile quantità di uccisioni in questo film. È davvero sanguinoso. È selvaggio. David [Gordon Green] lo voleva così. Questo è un sequel molto feroce. È inarrestabile."

"I sequel molto spesso vengono male. O il mostro viene spiegato troppo, o succede qualcosa che lo trasforma in uno scherzo. Volevamo davvero trovare un modo per evitare che accadesse" ha aggiunto poi McBryde, confermando che la pellicola riprenderà pochi istanti dopo la fine del capitolo precedente.

Diretto ancora una volta da David Gordon Green, già confermato anche per la regia di Halloween Ends, il film potrà vantare nuovamente delle musiche composte da John Carpenter, che ha contribuito al progetto anche come produttore esecutivo. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 21 ottobre 2021.

