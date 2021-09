Halloween Kills, ecco com'è diventata la bambina del film originale del 1978

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attrice Jamie Lee Curtis ha svelato che un momento preciso delle riprese dell'attesissimo sequel Halloween Kills le è rimasto particolarmente impresso grazie alla presenza di Kyle Richards, la bambina di Halloween di John Carpenter.

"Quando ho visto Kyle Richards e Nancy Stephens, mi sono resa conto del passare del tempo e da quanti anni facciamo tutti parte di questa storia" ha dichiarato la Curtis. "C'è stato un momento in cui mi sono imbattuta in entrambi all'inizio delle riprese. Ed è stato molto emozionante perché Kyle Richards all'epoca era la piccola Lindsey, una bambina a cui facevo da babysitter nel primo film. E ora invece è una donna adulta, che vive una vita meravigliosa. Il passare del tempo è stato straordinario. In questo film, raccontiamo di più della storia di Laurie Strode e Lindsay e Marion, il personaggio di Nancy. Per me è stato un grande momento di orgoglio."

Il film originale della saga di Halloween è uscito nel 1978, e la nuova saga diretta da David Gordon Green iniziata nel 2018 con Halloween come noto è collegata direttamente a quell'episodio, senza tener conto dei numerosi sequel e remake di Halloween usciti nel corso degli anni. In calce all'articolo potete vedere Jamie Lee Curtis e Kyle Richards ieri e oggi. Negli anni, la Richards non ha avuto molti ruoli cinematografici di spicco: tra i pochi crediti ricordiamo quelli per Gli occhi del parco di John Hough e Vincent McEveety (1980), Escape di Richard Styles (1989) e più recentemente Hungover Games - Giochi mortali di Josh Stolberg (2014). L'attrice da bambina era già tornata nella saga di Halloween, con un ruolo nel sequel Halloween II - Il signore della morte (1981).

Per altri approfondimenti ecco una nuova foto di Michael Myers in Halloween Kills.