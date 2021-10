Halloween Kills, il cameo che non ti aspetti: Bob Odenkirk comparirà nel film!

I film del franchise di Halloween diretti da David Gordon Green sono stati caratterizzati da cameo e easter egg, ma il regista ha recentemente rivelato che uno dei cameo più inaspettati in Halloween Kills si presenta sotto forma della star di Better Call Saul, Bob Odenkerk.

Halloween Kills è profondamente connesso al film originale del 1978 diretto da John Carpenter Halloween – La notte delle streghe. Oltre a Jamie Lee Curtis che riprende il suo ruolo di Laurie Strode, quasi tutti gli altri personaggi importanti sopravvissuti alla furia originale di Michael Myers si presentano in questo nuovo seguito.

Come parte di questi cenni alla pellicola originale, il regista David Gordon Green ha voluto anche ricordare le vittime di Michael Myers.



Odenkirk non apparirà fisicamente in Halloween Kills, ma una fotografia di lui da giovane è stata inserita in una scena, principalmente perché il regista riteneva che Odenkirk sembrava sufficientemente simile a una delle ex vittime di Michael, proprio una persona di nome Bob.

Green ha ricordato di recente che, quando ha cercato di trovare una foto dell'annuario di una delle vittime di Michael Myers del film del 1978, si è imbattuto in una foto dell'annuario di Odenkirk e lo ha trovato estremamente simile all'attore originale John Michael Graham.



"Volevo avere il riconoscimento di tutte le morti del film precedente, ma non siamo riusciti a rintracciare John Michael Graham o ottenere i diritti” ha detto Green a CinemaBlend. " In qualche modo non siamo riusciti a trovare un'immagine di Bob per il nostro telegiornale. E quindi ero frustrato da questo perché volevo riconoscere la morte di Bob. Quindi ho cercato su Google "Bob 1970s High School" e è apparsa una foto di Bob Odenkirk che sembrava proprio…Bob! Così ho pensato: 'Probabilmente è più facile da trovare; andiamo a prenderlo!'"



È cosi che Odenkirk è finito in Halloween Kills, Green ha contattato Odenkirk che ha accettato di inserire la sua vecchia foto dell'annuario come foto dell'annuario di "Bob”. Il fatto che sia accreditato come Bob è una coincidenza abbastanza divertente, anche perché sarebbe stato incredibile se Bob Odenkirk fosse apparso in Halloween Kills nei panni di se stesso.



Potete vedere la foto in questione in calce alla notizia, sebbene la carriera di Odenkirk sia iniziata diversi decenni fa, raramente ha lavorato in film horror. Tuttavia, adesso può vantare anche questo nel suo curriculum, in qualche modo.



Vi lasciamo con i nuovi poster di Halloween Kills e un nuovo brano della colonna sonora di Halloween Kills in attesa dell'uscita al cinema fissata al 21 ottobre 2021.