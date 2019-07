Halloween Kills, gli autori: 'Sempre voluto una trilogia, il secondo film sarà puro caos'

Nel corso di una recente intervista esclusiva con SlashFilm, Danny McBride e David Gordon Green hanno svelato alcuni dettagli relativi ai prossimi due nuovi film della saga di Halloween, gli appena annunciati Halloween Kills e Halloween Ends.

I due film, che saranno girati back-to-back e usciranno rispettivamente a ottobre 2020 e ottobre 2021, concluderanno la storia di Michael Myers e Laurie Strode, sebbene è stato confermato che non metteranno fine al franchise.

Per quanto riguarda il loro lavoro, comunque, i due autori hanno dichiarato di aver sempre avuto in mente una trilogia per la loro storia:

"Quando ci hanno ingaggiati, avevamo già pensato di fare tre film da girare uno dopo l’altro" ha affermato McBride. "Alla fine abbiamo riflettuto meglio e abbiamo pensato che forse sarebbe stato più sensato far bene il primo film, concentrandoci solo su quello. Una volta ottenuto tutto questo successo abbiamo deciso di provare a continuare la storia. È un’unica storia che ha un inizio, e ora avrà una parte in mezzo e un finale."

Gordon Green ha aggiunto: "Siamo felicissimi di iniziare il secondo film. La parte centrale è puro caos, mentre il finale sarà molto soddisfacente."

