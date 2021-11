Halloween Kills: in arrivo una Extended cut a Dicembre!

Halloween Kills è arrivato al cinema il 21 Ottobre. Il nuovo capitolo del franchise contiene una delle scene più violente di tutti i suoi film. Abbiamo recentemente avuto l'opportunità di vedere il dietro le quinte di questa scena, quando arrivano nuove notizie: il prossimo mese arriverà un cut esteso su Amazon Digital.

La news arriva insieme all'annuncio dell'uscita della versione SteelBook del film 4K Ultra HD, che dovrebbe accompagnare anche l'arrivo dei supporti fisici standard. Lo sceneggiatore e regista David Gordon Green ha intanto anticipato in un'intervista a Collider cosa potremmo trovare nella versione estesa del film.

Ci sarebbe infatti scena filmata che il regista ha definito "piuttosto brillante". Ciò che potremmo aspettarci per la nuova versione è sicuramente un finale esteso piuttosto diverso, che è stato tagliato perché secondo quanto detto da Green conteneva degli elementi che non si sarebbero sposati bene con quello che è il futuro previsto per il franchise. Secondo lui si tratta di una conclusione che è sicuramente "parte del film", ma che semplicemente non dava lo "slancio appropriato" per il prossimo capitolo.

Nella nuova versione estesa dovremmo trovare anche una ripresa aggiuntiva di Michael Myers con la star del '78 Nick Castle nei panni di The Shape, che è stata tagliata in sala di montaggio.

Halloween Kills: Extended Cut arriverà su Amazon Digital il 13 Dicembre. Intanto vi parliamo della versione che potete trovare ora al cinema nella nostra recensione di Halloween Kills.