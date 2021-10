Halloween Kills arriva in Italia: tutta la saga di Michael Myers in ordine cronologico

Halloween Kills è già da record negli Stati Uniti, e adesso il nuovo capitolo della saga horror con Michael Myers si prepara a debuttare nei cinema italiani da domani 21 ottobre: per l'occasione, vogliamo proporvi una rapida guida per guardare tutti i film di Halloween in ordine cronologico.

Ma esiste un vero ordine cronologico quando si parla di Halloween? In realtà, ne esistono tre, e tutti diversi tra loro: il franchise inizia (in due distinte continuity) con Halloween La notte delle streghe di John Carpenter, il primo capitolo uscito nel 1978 e unico episodio della saga diretto dal grande regista di culto, che comunque tornerà a più riprese o come sceneggiatore o come autore della colonna sonora.

Da qui la saga si biforca, ma andiamo con ordine: il primo sequel de La notte delle streghe è stato Halloween II: Il signore della morte, uscito nel 1981 (con sceneggiatura scritta da Carpenter in persona). A questi due episodi seguirono altre puntate, che oggi formano quella considerata la saga di Halloween originale: se siete interessati a questo filone, recuperate quindi Halloween III - Il signore della notte (unico film della saga nel quale Michael Myers è totalmente assente, ancora comunque scritto e prodotto da Carpenter), Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers, Halloween 5: La vendetta di Michael Myers e Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, usciti rispettivamente nel 1988, nel 1989 e nel 1995 ma senza il supporto del creatore della serie. La saga di Halloween 'ripartì' per la prima volta nel 1998 con Halloween - 20 anni dopo, ufficialmente il sesto capitolo della saga ma pensato per ignorare gli eventi di Halloween 3, 4 e 5 ricollegandosi direttamente a quelli di Halloween 2 (e per la prima volta tornò anche Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode). A questo punto seguì un altro sequel, Halloween: La resurrezione, uscito nel 2002 e ancora con Jamie Lee Curtis.

Il 2007 vide l'uscita di Halloween: The Beginning di Rob Zombie, che è contemporaneamente un remake/reboot/prequel del film originale di John Carpenter che a sua volta ebbe un sequel nel 2009, Halloween II, sempre diretto da Zombie: è l'unico film dell'intero franchise in cui Michael Myers parla ed è considerarsi come legato esclusivamente a The Beginning.

Infine, nel 2018, la saga riparte ancora una volta con Halloween di David Gordon Green: undicesimo film in totale, l'opera ignora tutti i capitoli precedenti collegandosi al solo Halloween di John Carpenter, del quale si fa sequel diretto. In questa linea temporale, dunque, vanno compresi solo Halloween: La notte delle streghe (1978), Halloween (2018), Halloween Kills e il futuro Halloween Ends, in uscita nel 2022.

Qui sotto un rapido elenco delle tre barra quattro diverse saghe di Halloween:

Halloween originale: Halloween: La notte delle streghe, Halloween II: Il signore della morte, Halloween III: Il signore della notte, Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers, Halloween 5: La vendetta di Michael Myers, Halloween 6: La maledizione di Michael Myers

Halloween originale (versione Jamie Lee Curtis): Halloween: La notte delle streghe, Halloween II, Halloween - 20 anni dopo, Halloween: La resurrezione

Halloween di Rob Zombie: Halloween: The Beginning, Halloween 2 (2009)

Halloween di David Gordon Green: Halloween: La notte delle streghe, Halloween (2018), Halloween Kills

