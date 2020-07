Halloween Kills, arriva una grossa anticipazione sulla Laurie Strode di Jamie Lee Curtis!

Dopo la breve anticipazione mostrata nel teaser di Halloween Kills, che ha confermato anche il posticipo del progetto ad ottobre 2021, il regista David Gordon Green ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul secondo capitolo della nuova iterazione della celebre saga horror creata da John Carpenter.

A seguito degli eventi dell'acclamato reboot uscito nel 2018, l'attrice Jamie Lee Curtis riprenderà il suo ruolo di Laurie Strode anche nel sequel, Halloween Kills, cui seguirà il capitolo finale Halloween Ends. Ma a quanto pare Laurie non ricoprirà il ruolo principale, piuttosto fungerà da "consigliera", come ha spiegato il regista David Gordon Green in un'intervista.

"Sarà la voce della ragione il cui scopo è quello di dare il giusto proposito ad una comunità slegata" ha anticipato il regista. Sebbene i film precedenti fossero incentrati sui tentativi di Michael Myers di uccidere Laurie Strode ed eliminare chiunque si mettesse sulla sua strada, in Halloween Kills vedrà Andi Matichak, interprete di Allyson, la nipote di Laurie, diventare "il punto di riferimento della comunità di Haddonfield".

"Quando abbiamo incontrato Allyson per la prima volta era la tipica brava ragazza della porta accanto, ma adesso, in qualche modo, è a capo di un esercito, ed è una delle più assetate di sangue in questo gruppo."

Vi ricordiamo che Halloween Kills sarà più grande e cattivo del film precedente.