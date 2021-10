Halloween Kills: 5 dettagli che lo rendono un remake di Halloween 2 Il signore della morte

Halloween Kills è al cinema in Italia da questa settimana, con l'ultima fatica di David Gordon Green che prosegue la storia iniziata nel 2018 con il suo Halloween campione d'incassi.

Il film, in base alla complicato ordine cronologico della saga di Halloween, si collega esclusivamente al film del 2018 e al capitolo originale del 1978: il reboot della Universal, co-scritto e diretto da Gordon Green, si è approcciato alla saga di Michael Myers ignorando totalmente tutti i film usciti dopo Halloween La notte delle streghe di John Carpenter, dunque tagliando fuori il seminale Halloween II: Il signore della morte di Rick Rosenthal, considerato uno dei migliori capitoli del franchise. Eppure, da amante della saga, il regista non ha potuto non citare direttamente il film del 1981 in almeno cinque punti cardine della sua nuova opera, al punto da arrivare a realizzarne una sorta di rifacimento.

Diamo uno sguardo a 5 dettagli che rendono Halloween Kills un remake di Halloween II: