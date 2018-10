Halloween: John Carpenter si è ispirato a Westworld per la creazione di Michael Myers

Nel 1978, John Carptenter ha dato vita insieme alla co-sceneggiatrice Debra Hill ad un personaggio destinato ad entrare nella leggenda del cinema horror: il serial killer Michael Myers. A circa due settimane dall'uscita del nuovo capitolo, Carpenter ha rivelato la sua principale ispirazione per il personaggio.

La pellicola a cui fa riferimento il regista è in particolare Il mondo dei robot (in originale Westworld), cult della fantascienza uscito nel 1973 la cui storia è tornata alla ribalta con l'omonima serie HBO del 2016.

"Ho visto Westworld, il film originale, e il personaggio di Yul Brynner era un robot impossibile da uccidere." ha dichiarato Carpenter parlando con Revolver. "Ho pensato 'Questo personaggio è tosto', e così è come mi è venuto in mente, ma poi l'idea si è evoluta - non era esattamente Yul Brynner."

Il regista fa chiaramente riferimento alla componente soprannaturale del personaggio, caratteristica che ha reso la pellicola unica nel suo genere. Tra le scene più iconiche del film del '78, infatti, ricordiamo il momento in cui il Dr. Loomis si rende conto che Michael è sopravvissuto a diversi colpi di pistola, raggiungendo la consapevolezza di aver sempre avuto ragione nel dipingerlo come il male puro.

Il nuovo Halloween, in uscita il 25 ottobre, sarà un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe; il film ignora di proposito tutti i seguiti. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.