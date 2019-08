Halloween, John Carpenter sul perché rese Michael Myers e Laurie Strode fratello e sorella

Uno dei più grossi colpi di scena della saga di Halloween arrivò nel 1981 con Halloween II - Il Signore della Morte, diretto da Rick Rosenthal ma sceneggiato da John Carpenter, creatore del franchise e regista del primo immortale capitolo Halloween - La Notte delle Streghe.

Il twitst rivelava che il pluriomicida Michael Myers, villain della serie, altri non era che il fratello di Laurie Strode, la protagonista interpretata da Jamie Lee Curtis: dopo anni, Carpenter ha spiegato il perché di quella decisione, a quanto pare frutto della ... televisione.

Per il passaggio sul piccolo schermo del film originale, infatti, vennero aggiunte delle scene cui Carpenter e la co-sceneggiatrice Debra Hill furono costretti a rispondere nel sequel.

"Il legame di parentela in un certo senso è stato causato dalla NBC. La NBC aveva acquistato i diritti per mostrare Halloween in televisione, ma il nostro film uscito al cinema era troppo breve per i loro standard. Quindi abbiamo dovuto aggiungere un po' di cose. Se non ricordo male aggiungemmo all'incirca qualcosa come otto minuti o roba simile, ora non ricordo. Ma per me non c'era altro da aggiungere. Il primo film era uscito perfetto per me, c'era dentro già tutto quello che volevo metterci. Non avevo niente da aggiungere. Quindi ho pensato a questa cosa del fratello. È stato terribile, ma l'ho fatto lo stesso".

L'anno scorso Carpenter ha potuto finalmente rimediare a quell'aggiunta superflua, dato che Halloween 2018 ha azzerato il resto della saga perdendo in considerazione solo gli eventi del capitolo originale uscito nel 1978. La nuova storia continuerà con Halloween Kills e Halloween Ends, in uscita ad ottobre 2020 e ad ottobre 2021. Secondo il regista, comunque, il franchise di Halloween non finirà mai.

Per altri approfondimenti recuperate la recensione di Halloween di John Carpenter.