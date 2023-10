Halloween, John Carpenter parla del futuro della saga: 'Michael Myers torna sempre'

Proprio mentre si parla di una possibile serie tv di Halloween realizzata da A24, il regista del capitolo originale della saga John Carpenter ha commentato il futuro del franchise dedicato agli omicidi dell'iconico serial killer sovrannaturale Michael Myers.

Nonostante l'ultimo film della saga sia stato Halloween Ends, con un titolo che non lasciava presagire nuovi episodi all'orizzonte, Carpenter ha spiegato in una recente intervista promozionale con ComicBook che i fan di Halloween non devono lasciarsi ingannare, dato che Michael Myers può sempre trovare la via per tornare nel mondo dei vivi.

"Quando qualcuno vi dice che Halloween è finito, voi non dovete crederci. Ci sono mille modi per riportare in vita Michael Myers. Ci sono tutti i modi che volete per raccontare quella storia in particolare. Immagino che dovremo solo aspettare e vedere." Ricordiamo che nella recente trilogia cinematografica di Halloween scritta e diretta da David Gordon Green John Carpenter è stato produttore e autore della colonna sonora, cosa che ha segnato il primo coinvolgimento diretto dell'autore nel franchise dai tempi dei primi sequel di Halloween - La notte delle streghe del 1978. Ma per quanto riguarda il futuro, John Carpenter non ha consigli da dare: "Non posso aiutare i nuovi registi" ha scherzato. "Inoltre, hanno così tanti vantaggi in termini di mezzi rispetto a ciò che avevo io alla loro stessa età. Questo me li fa odiare! Mi guardo intorno ed è tutto fantastico per un regista oggi."

