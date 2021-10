Halloween, Jason Blum amerebbe produrre nuovi film per la saga

Halloween Kills ha fatto il suo debutto al Festival di Venezia, e ora si prepara ad arrivare nelle sale e in streaming. Nel frattempo, però, Jason Blum si esprime sul futuro del franchise, e sulla possibilità di nuovi capitoli dopo Halloween Ends.

Se già dal titolo non si fosse capito, Halloween Ends sarà l'ultimo film nella trilogia di David Gordon Green. Ma questo ne fa anche l'ultimo film in assoluto del franchise? Difficile dirlo.

Ciò che è più semplice dire è che, se ci dovesse essere l'opportunità di produrre nuove pellicole di Halloween, Jason Blum non si tirerebbe certo indietro.

"Abbiamo un accordo per tre film. Avevamo un matrimonio per tre pellicole con Michael Myers" ha raccontato il patron di Blumhouse durante un'intervista con il sito Comicbook "Mi piacerebbe tantissimo estenderlo. Se Malek Akkad (figlio del produttore originale dei film di Halloween), vorrei che la collaborazione continuasse, ma al momento siamo molto impegnati nell'assicurarci che il terzo film sia spettacolare perché è questo adesso il nostro compito più immediato. Ma se andrà anche oltre, ne sarò sicuramente entusiasta".

"Tuttavia, attualmente non ci sono piani al riguardo per un coinvolgimento oltre il terzo film" conclude, però, ribadendo che per ora tutta l'attenzione degli studios e di chi è coinvolto nel progetto è rivolta a far sì che la conclusione della saga sia la migliore possibile.

Halloween Ends debutterà sugli schermi a ottobre 2022, ma per allora sapremo sicuramente qualcosa in più su un potenziale prosieguo del franchise.